Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'den 2024 yılında 229 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 2024 yılında 229 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2024 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildi.

        Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan, tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok üründe kullanılan fıstık, Türkiye'de en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2023 yılında 150 milyon 906 bin dolarlık fıstık ihraç edildi. 2024 yılında ise ihracat, önceki yıla göre yüzde 52'lik artışla artarak 229 milyon 777 bin dolar oldu.

        Geçen yıl Almanya, İtalya, Kazakistan, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya, Malta, Gana, Japonya, Küba, Romanya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 96 ülkeye fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 49 milyon 409 bin dolarlık fıstık sattı. Almanya'yı 47 milyon 523 bin dolarla İtalya, 12 milyon 108 bin dolarla Kazakistan izledi.

        - "Bölgede artan ağaç sayısı rekolteyi ve ihracatı arttıracak"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, fıstığın başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için "yeşil altın" olarak adlandırılan önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirtti.

        Güneydoğu'da yetiştirilen fıstığın hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük talep gördüğünü ifade eden Kızıldemir, şöyle konuştu:

        "Fıstığın bölge ve Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli bir ürün olduğunu biliyoruz. Zaten 2024 yılındaki ihracat rakamlarının 2023 yılı rakamlarını geçmesi de bunun bir göstergesi. İhracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomimizin gelişimi ve ticari hacminin artışı açısından oldukça önemli. Artan ihracat rakamlar sayesinde, hem çiftçi hem sanayiciyi hem de ihracatçılar kazandı. Bölgemizde artan ağaç sayısıyla fıstık rekoltesinin önümüzdeki dönemlerde katlanmasını ve bu durumun da ihracat rakamlarını daha ciddi boyutlara ulaştırmasını bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti

        Benzer Haberler

        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parante...
        Erdoğan: Son dönemdeki çalışmaların tek bir amacı var; bölücü terör parante...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Ol...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 8. Ol...
        AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        Vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve gazeteciler Şanlıurfa'da anıldı
        Vefat eden AA muhabiri Yasin Dikme ve gazeteciler Şanlıurfa'da anıldı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, gazetecilerle buluştu
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, gazetecilerle buluştu
        Kilim dokuyarak engellerini aşmaya çalışıyorlar
        Kilim dokuyarak engellerini aşmaya çalışıyorlar