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        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı

        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:56
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        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
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        Şanlıurfa'da nefes borusuna meyve parçası kaçan çocuk, polisin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Akçakale yolunda uygulama noktasında duran İsmail Karakuş, buradaki polislere oğlu İbrahim Halil Efe Karakuş'un nefes borusuna meyve parçası kaçtığını söyledi.

        Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden polis, Heimlich manevrasıyla meyveyi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Polis ekipleri Karakuş'u, kontrol amacıyla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde Karakuş'un polis aracıyla hastaneye getirilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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