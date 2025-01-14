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        Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevresindeki marketlerde ve kantinlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:02
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        Şanlıurfa'da okul kantinleri ve marketler denetlendi
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevresindeki marketlerde ve kantinlerde denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, "Huzurun ve Güvenin Kalbi" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler tarafından okul çevresindeki marketlere ve kantinlere yönelik yapılan denetimde, hijyen başta olmak üzere satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

        Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, market ve kantin işletmecilerine uyarıda bulundu.

        Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, işletmecilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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