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        Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Burak Çolak'ı transfer etti

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Burak Çolak'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:50
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        Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Burak Çolak'ı transfer etti
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        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Burak Çolak'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak İskenderunspor forması giyen orta saha oyuncusu Burak Çolak ile sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Burak Çolak." ifadeleri kullanıldı.

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