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        Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:13
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        Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karafırtınalar, iyi oynadıklarını ancak bireysel hatadan gol yediklerini ifade etti.

        Mağlubiyet dolayısıyla üzgün olduklarını aktaran Sait Karafırtınalar, şunları kaydetti:

        "Daha önce de maç kaybettik ama bu en çok üzüldüğüm maçtı. Bu kadar iyi oynayıp, bu kadar mücadele edip emeğin karşılığını alamamak hakikaten üzücü. Bir tane bireysel hatayla mağlup oluyorsun, bu biraz acı veriyor. İki hafta önceki kadrodan 6 oynayan oyuncumuz yok. Buna rağmen Ankaragücü gibi bir takımla kafa kafaya oynamak... İlk yarı 3-4 tane pozisyon, ikinci yarı 2 tane net pozisyonumuz var. Belki o hatayı yapmasak en kötü bir 1 puan alabileceğiz, çünkü bu puanların çok değerli olduğu haftalar bunlar. Onun için mücadele edeceğiz. Giden arkadaşların yerini doldurabilirsek bizler de taraftarlarımız da sevinecek diye düşünüyorum."

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş de maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Özdeş, şöyle konuştu:

        "Doksan dakika oyun planına sadık oldukları için kutluyorum. Oyunun ilk yarısı ile ikinci yarısı bizim açımızdan biraz farklıydı. İlk yarıda takımım daha hızlı girmemiz gereken rakip yarı alana doğru yerleşmemiz gereken anları yakalayamadı. Çok adamla hücum etsek de topla oynama yine bizde olsa da etkin kılmadı bizi. İkinci yarı hem oyuncu değişikliği hem de maçın başındaki planı hatırlatarak oynamamız gerektiğini söyledim. İkinci yarı hem daha fazla topa sahip olduk hem de doğru yerde doğru şekilde karşıladık. İkinci yarı takımım oldukça etkili oldu. Biraz acele edilmese son pozisyonlarda farkı bulup daha rahat bir maç oynayabilirdik. Oyuncularım önemli bir maç kazandı. Eksiklerimizi tamamlayarak bu yarışın iddialılarından olmak istiyoruz. Her maçı final olarak görüyoruz. Bu galibiyeti, geçtiğimiz hafta sonuç olarak üzdüğüm camiamıza armağan ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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