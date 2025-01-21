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        Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ambulansın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:19
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        Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ambulansın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde iddiaya göre, R.P. idaresindeki 63 AAT 836 plakalı ambulans, yabancı uyruklu Diyar Kadir ( 6) isimli çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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