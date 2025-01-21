Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ambulansın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ambulansın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde iddiaya göre, R.P. idaresindeki 63 AAT 836 plakalı ambulans, yabancı uyruklu Diyar Kadir ( 6) isimli çocuğa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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