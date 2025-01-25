Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Akçakale, Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 341 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram esrar, 121 hap, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, gözaltına alınan 30 zanlıdan 25'inin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa ile Filistin'in El Halil kenti arasındaki "Kardeş Şehir Protokolü...
        Şanlıurfa ile Filistin'in El Halil kenti arasındaki "Kardeş Şehir Protokolü...
        Şanlıurfa'da kamyonetten düşen süngerlerin yola saçılması kamerada
        Şanlıurfa'da kamyonetten düşen süngerlerin yola saçılması kamerada
        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
        Şanlıurfa'da kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi
        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık to...
        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık to...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı