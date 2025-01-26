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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Miraç Kandili mesajı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:16
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Miraç Kandili mesajı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak mesajında, Miraç gecesinin müstesna bir gece olduğunu belirterek, şunlara yer verdi:

        "Miraç Kandili, manevi değerlerimizi hatırlama, kırgınlıkları giderme ve hoşgörüyü yayma açısından da eşsiz bir fırsattır. Bu kutlu gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, gönül bağlarımızı güçlendirmek ve insanlığa daha güzel bir gelecek inşa etmek için dualarımızı semaya yükseltiyoruz. Bu kıymetli gecenin işgal altındaki ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olmasını ve bütün İslam âlemi için barış, huzur, kardeşlik ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, başta Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

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