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        Şanlıurfa'da ipek böceği üreticilerine dut fidanı desteği

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine destek olmak amacıyla, Hilvan Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle üreticilere dut fidanı dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:07
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        Şanlıurfa'da ipek böceği üreticilerine dut fidanı desteği
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine destek olmak amacıyla, Hilvan Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle üreticilere dut fidanı dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale Fidan Üretim Tesisinde ürettiği dut ağaçlarını, Hilvan Ziraat Odası’na kayıtlı ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilere teslim etti. Özellikle kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bu adımın, Şanlıurfa’daki tarımsal üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

        Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Hilvan Ziraat Odası ile birlikte ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetiştirdikleri yetişkin dut fidanlarını çiftçilerle buluşturduklarını belirterek, bu konuda çiftçileri organize eden Hilvan Ziraat Odası başkanı Hikmet İpar'a teşekkür etti.

        Şanlıurfa'da ipek böceği yetiştiriciliğini desteklemek için çiftçilere ücretsiz dut fidanı verdiklerini aktaran Hatipoğlu, "Bu projemizin ilk etabıdır, inşallah ileride bunu daha da geliştirmek için faaliyetlerimiz devam edecektir." dedi.

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        Galeri

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