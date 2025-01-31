Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Emin A. idaresindeki 54 AB 763 plakalı otomobil ile Kuzey K. yönetimindeki 16 ATE 664 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Arat dağı mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
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