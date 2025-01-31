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        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:40
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavgada 16 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

        Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.

        Şikayet üzerine gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi.

        Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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