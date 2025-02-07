Şanlıurfaspor, Alpay Çelebi'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'dan savunma oyunucusu Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'dan savunma oyunucusu Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Alpay." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulüp yöneticisi Şahin Kartal'ın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
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