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        Şanlıurfaspor, Alpay Çelebi'yi transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'dan savunma oyunucusu Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:23 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:23
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        Şanlıurfaspor, Alpay Çelebi'yi transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, GMG Kastamonuspor'dan savunma oyunucusu Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alpay Çelebi ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Alpay." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kulüp yöneticisi Şahin Kartal'ın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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