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        Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen kediler kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:45
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        Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen kediler kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 3 kedi yavrusunun bir evin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipleri, kedileri sıkıştıkları yerden çıkarak onlara su verdi. Daha sonra kediler doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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