Şanlıurfa'da havalandırma boşluğuna düşen kediler kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipleri, kedileri sıkıştıkları yerden çıkarak onlara su verdi. Daha sonra kediler doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 3 kedi yavrusunun bir evin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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