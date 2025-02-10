Şanlıurfa'da tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti.
Ali Badıllı (35), Evren Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde krikonun kayması nedeniyle tamir ettiği otobüsün altında kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Badıllı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Badıllı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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