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        Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulun istinat duvarının yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:28
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        Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulun istinat duvarının yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Selimpınar Mahallesi'ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.

        Öğrencilerin derste oldukları esnada meydana gelen olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alınırken okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

        Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, bölgede inceleme yaparak yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi istinat duvarının bilinmeyen bir sebeple çökmesi üzerine ivedi bir şekilde inceleme yapılmış olup, okul çevresinde güvenlik güçlerimiz ile gerekli önlemler alınarak öğrencilerimizin tahliyesi sağlanmış, konu ile ilgili uzman ekipler yönlendirilmiştir. Çöken istinat duvarında herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personelimiz yaralanmamış olup ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

        Öte yandan istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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