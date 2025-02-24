Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine sağlık çalışanının ismini verdi

Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan iki kadın bebeklerine, acil tıp teknisyeninin adını verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale ilçesine bağlı Akdiken Mahallesi'nde yaşayan K.S'nin doğum sancısı yaşadığını bildirmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Hastaneye yetişemeyen hamile, acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan ve paramedik Abdulvahap Coşan'ın desteğiyle ambulansta doğum yaptı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunu sürekli kontrol eden ekip, doğumun sorunsuz tamamlanmasını sağladı. K.S, sağlıklı doğan bebeğine doğumu gerçekleştiren Birkan Dağaşan'ın adını verdi.

Yine aynı güzergahtaki Damlasu Mahallesi'nde ise S.R, doğum sancısı üzerine 112 Acil Servisi'nden destek istedi.

S.R. de bölgeye giden acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan ile paramedik Ali Fuat Gündüzalp'in desteğiyle ambulansta doğum yaptı.

Anne S.R. erkek bebeğine, Dağaşan'ın ismini verdi.

Birkan Dağaşan, iki anneye de teşekkür ederek, mesleki anlamda unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirtti.