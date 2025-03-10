Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası açıldı

Haliliye ilçesinde Ay Işığım Yetim ve Öksüz Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası açıldı.

Dernek binasındaki mağazanın açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ay Işığım Yetim ve Öksüz Derneğinin önemli faaliyetler yaptığını söyledi.

Derneğin kimseyi rencide ve mağdur etmeden yardımlarını sürdürdüğünü belirten Gülpınar, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Ay Işığım Yetim ve Öksüz Derneği Başkanı Mehmet Nail Çiftçi de dernek olarak Şanlıurfa'da 2006 yılında kurulduğunu anımsattı.

"Bir hayalimiz var, yetimler gülsün diye" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Çiftçi, hedeflerinin Şanlıurfa'da tespitini yaptıkları muhtaç, yetim ve öksüzlerin hepsini bayrama kadar giydirmek olduğunu kaydetti.

Gülpınar ve diğer katılımcılar, duanın ardından mağazayı gezdi.