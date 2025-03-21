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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:44
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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