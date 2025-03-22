Şanlıurfa'da karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.
Şirinkuyu Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Hamdiye T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, Hamdiye T. ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Hamdiye T. ve 4 çocuğu Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.