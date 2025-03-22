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        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:40
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        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

        Şirinkuyu Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Hamdiye T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Adrese gelen ekipler, Hamdiye T. ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

        Hamdiye T. ve 4 çocuğu Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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