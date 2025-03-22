Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini kaydetti.
Operasyonda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 5 zanlının gözaltına alındığını belirtti.
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