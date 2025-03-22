Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini kaydetti.

        Operasyonda, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 5 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kuraklıkta suyun etkin ve tasarruflu kullanılması uyarısı
        Kuraklıkta suyun etkin ve tasarruflu kullanılması uyarısı
        Beşiz doğuran anne, hayatta kalan 4 bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor
        Beşiz doğuran anne, hayatta kalan 4 bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor
        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Viranşehir'de fidanlar toprakla buluştu
        Viranşehir'de fidanlar toprakla buluştu
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı