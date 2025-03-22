BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş birliğinde Şanlıurfa'daki 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 350 yardım kolisi, Deniz Feneri Derneğinin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi. Burada derneğin araçlarına yüklenen yardım kolileri, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Kızılayının katkıları ve BAE Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle her yıl bölge illerinde gıda yardımı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Toplamda 2 bin 250 gıda dağıtımı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Balkan, şöyle konuştu:

"Daha önce Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün de inşallah Şanlıurfa'daki 350 ailemize ulaşmayı hedefliyoruz. Deniz Feneri Derneği olarak 30. ramazan yılımızı icra ediyoruz. Buraları görüp, gözeten, katkılarını, desteklerini her daim hissettiğimiz BAE Kızılayı ve BAE Ankara Büyükelçiliği'ne çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun kendilerinden."