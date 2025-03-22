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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:37
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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