Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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