Şanlıurfa'da bayramda ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı

Tarihi mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı tatilinde ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayramda Şanlıurfa'ya ilginin yoğun olduğu belirtildi.

Tatilde Şanlıurfa'nın adeta dünyanın buluşma noktası olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 gün boyunca Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye, Harran'dan Halfeti'ye kadar her köşede binlerce misafirimizin ayak izi kaldı. Kadim şehir Şanlıurfa, bayramda tarihle kültürle ve misafirperverlikle büyüledi. Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık. Şanlıurfa'yı görmeden 'Türkiye'yi gezdim' demeyin. Çünkü burada sadece bir şehir değil, bir medeniyet sizi bekliyor. Bu topraklar, her gelenin hafızasında iz bırakıyor. Sen de yaşa, sen de paylaş."