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        Şanlıurfa'da bayramda ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı

        Tarihi mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı tatilinde ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:39
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        Şanlıurfa'da bayramda ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı
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        Tarihi mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı tatilinde ve ara tatilde turizm hareketliliği yaşandı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bayramda Şanlıurfa'ya ilginin yoğun olduğu belirtildi.

        Tatilde Şanlıurfa'nın adeta dünyanın buluşma noktası olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "9 gün boyunca Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye, Harran'dan Halfeti'ye kadar her köşede binlerce misafirimizin ayak izi kaldı. Kadim şehir Şanlıurfa, bayramda tarihle kültürle ve misafirperverlikle büyüledi. Bu bayram, belirlediğimiz turizm hedeflerine bir adım daha yaklaştık. Şanlıurfa'yı görmeden 'Türkiye'yi gezdim' demeyin. Çünkü burada sadece bir şehir değil, bir medeniyet sizi bekliyor. Bu topraklar, her gelenin hafızasında iz bırakıyor. Sen de yaşa, sen de paylaş."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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