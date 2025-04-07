Şanlıurfa'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı Mehmetçik Kavşağı'nda, Nazif İ. idaresindeki 63 ACN 835 plakalı ambulans, Abdullah K. yönetimindeki 06 RJZ 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'dan aldığı hastayı Diyarbakır'a götürürken kazaya karışan ambulanstaki hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla sevk edildi.
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