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        Şanlıurfa'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:16
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        Şanlıurfa'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı Mehmetçik Kavşağı'nda, Nazif İ. idaresindeki 63 ACN 835 plakalı ambulans, Abdullah K. yönetimindeki 06 RJZ 27 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şanlıurfa'dan aldığı hastayı Diyarbakır'a götürürken kazaya karışan ambulanstaki hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulansla sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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