Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Kırsal Tepedibi Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sudan bir kadın cesedi çıkardı.
Ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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