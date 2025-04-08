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        Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:34
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Kırsal Tepedibi Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, sudan bir kadın cesedi çıkardı.

        Ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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