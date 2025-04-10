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        Şanlıurfa'da 24 sikke ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ile 14 süs eşyası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:38
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        Şanlıurfa'da 24 sikke ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ile 14 süs eşyası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede 2 şüphelinin adreslerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan operasyonda, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 24 sikke ve 14 süs eşyası ile tabanca, 2 şarjör, 13 mermi ve uzun namlulu piyade tüfek mekanizması ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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