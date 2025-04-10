Şanlıurfa'da 24 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ile 14 süs eşyası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçede 2 şüphelinin adreslerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 24 sikke ve 14 süs eşyası ile tabanca, 2 şarjör, 13 mermi ve uzun namlulu piyade tüfek mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.