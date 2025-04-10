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        Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

        Şanlıurfaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:20
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        Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı
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        Şanlıurfaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 28 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.

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