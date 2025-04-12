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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:48
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kaçakçılığına karşı jandarma tarafından Bozova, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 10 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 70 şarjör ile farklı çap ve ebatlarda 2 bin 671 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 22 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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