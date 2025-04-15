Harran Üniversitesinde akciğer hastalıklarıyla mücadelede yenilikçi yöntemler kullanılıyor
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uygulanan bronkoskopi ve EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) işlemleriyle akciğer hastalıklarında erken ve etkili tanı koymak mümkün hale geldi.
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uygulanan bronkoskopi ve EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) işlemleriyle akciğer hastalıklarında erken ve etkili tanı koymak mümkün hale geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, EBUS, bronkoskopi ve ultrason teknolojisinin birleşimiyle akciğer kanseri, mediastinal lenf nodu büyümeleri, tüberküloz ve sarkoidoz gibi hastalıkların tanısında kullanılıyor.
Hastane ise genel anestezi altında bu uygulamaları aynı anda gerçekleştiren bölgedeki tek sağlık kuruluşu olarak öne çıkıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan, hastalara yenilikçi yaklaşımlarla hizmet verdiklerini belirterek, "Bölgenin en önemli sağlık tesislerinden biri olarak, hastalarımıza en ileri tanı ve tedavi olanaklarını sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Dr. Hamdiye Turan ise uygulanan işlemlerin bir ekip çalışması olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Elde edilen başarılar sadece hekimlerin değil, cerrahi işlemlerde görev alan anestezistlerin ve hastane yönetiminin desteğiyle gerçekleşmektedir. Güneydoğu’da lap istasyonlarında 5 mm altındaki lenf bezi büyümelerinden biyopsi alabilen tek merkeziz. Bu da tanı gücümüzü ciddi oranda artırıyor."
Ayrıca uygulanan işlemler, yapılan tedavi ve kontrollerin ardından 74 yaşındaki Zekiye Gerger'in sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.