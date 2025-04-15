Harran Üniversitesinde akciğer hastalıklarıyla mücadelede yenilikçi yöntemler kullanılıyor

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uygulanan bronkoskopi ve EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) işlemleriyle akciğer hastalıklarında erken ve etkili tanı koymak mümkün hale geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, EBUS, bronkoskopi ve ultrason teknolojisinin birleşimiyle akciğer kanseri, mediastinal lenf nodu büyümeleri, tüberküloz ve sarkoidoz gibi hastalıkların tanısında kullanılıyor.

Hastane ise genel anestezi altında bu uygulamaları aynı anda gerçekleştiren bölgedeki tek sağlık kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan, hastalara yenilikçi yaklaşımlarla hizmet verdiklerini belirterek, "Bölgenin en önemli sağlık tesislerinden biri olarak, hastalarımıza en ileri tanı ve tedavi olanaklarını sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Hamdiye Turan ise uygulanan işlemlerin bir ekip çalışması olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elde edilen başarılar sadece hekimlerin değil, cerrahi işlemlerde görev alan anestezistlerin ve hastane yönetiminin desteğiyle gerçekleşmektedir. Güneydoğu’da lap istasyonlarında 5 mm altındaki lenf bezi büyümelerinden biyopsi alabilen tek merkeziz. Bu da tanı gücümüzü ciddi oranda artırıyor."