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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:43
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta A.M. ve M.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. ve M.M. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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