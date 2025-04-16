Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Dikili Mahallesi Kanal Sokak'ta A.M. ve M.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. ve M.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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