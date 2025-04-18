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        İlk çeyrekte 161 milyon dolarlık domates ihracatı yapıldı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 161 milyon 642 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:41
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        İlk çeyrekte 161 milyon dolarlık domates ihracatı yapıldı
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        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 161 milyon 642 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2024 yılında 52 ülkeye 426 milyon 760 bin dolarlık domates ihraç edildi.

        Bu yılın ocak-mart döneminde 42 ülkeye gerçekleştirilen domates ihracatından ise 161 milyon 642 bin dolarlık gelir elde edildi.

        Türkiye'nin en çok domates sattığı ülkelerin başında ise Romanya geldi.

        Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk üç ayında 34 milyon 350 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Romanya'yı 27 milyon 502 bin dolarla Rusya, 22 milyon 317 bin dolarla Ukrayna izledi.

        - İhracat rakamlarının daha da artması bekleniyor

        Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Onur Girdap, AA muhabirine, domates ihracatında yılın ilk 3 ayındaki rakamların ülke ekonomisine katkısı noktasında değerli olduğunu belirtti.

        İhracat rakamlarının, bu yılın ilk yarısında dahi iyi noktaya gelmesini beklediklerini aktaran Girdap, "Domates ihracatının ilk 3 aylık rakamları hem üreticilerimiz hem ihracatçılarımız hem de ülke ekonomisine katkı noktasında çok önemli. Bu yıl iklim koşulları 2024 yılına göre daha sert geçti. Bu durum üretimimizi de etkiledi. Geçen yıla göre ihracat rakamlarımızda biraz düşüş olsa da bundan sonraki süreçte önümüz açık ve bu açığı da çok kısa sürede toparlayarak geçeceğimize inanıyorum. Seralardan gelen veriler, ihracat rakamlarımızın daha da yükseleceğini bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        - "Rusya'ya yaptığımız domates ihracatının daha da artacağına inanıyorum"

        Onur Girdap, Rusya'ya yapılan ihracat miktarının geçen yılın aynı dönemine göre artmasının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yaptığımız Romanya, Rusya ve Ukrayna bizim 2024 yılında da iyi müşterilerimizdi. Bu ülkelere yaptığımız ihracatın 2025 yılında da artması bizim için çok önemli ve olumlu bir gelişme. SERA-BİR Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz günlerde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Orada sektörün önde gelenleriyle bir araya gelerek, görüşmeler yaptık. Buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaret meyvelerini vermeye başladık. Rusya'ya yaptığımız domates ihracatının daha da artacağına inanıyorum. Yeni pazarlara ulaşma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yapılacak olan fuarlara da katılarak, oralarda üreticilerimizin yeni bağlantılar yapmasına katkı sunmak arzusu içindeyiz."

        SERA-BİR olarak Antalya'da geçen hafta gerçekleştirdikleri "Modern Seracılık Zirvesi"nde sektördeki yeni gelişmeler ve sorunların değerlendirildiğini bildiren Girdap, sektör için çok yararlı bir program olduğunu anlattı.

        Girdap, buradaki etkinlikte üreticilere yeni gelişmeler ve hükümetin bu alanda verdiği desteklerin anlatıldığını belirtti.

        Antalya'da yaptıkları zirvenin, yatırımcılara büyük katkı sağladığına işaret eden Girdap, şunları kaydetti:

        "Hükümetimizin bu noktada verdiği destekleri ve Ziraat Bankası'nın üreticilerimize sağladığı kredileri detaylı olarak aktarma imkanı oluştu. Şu anda Uşak'ta Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Bizim de bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerin yaygınlaşması, eski tip seralarımızın modernleştirilmesiyle birlikte Avrupa'daki sera üretiminde ilk sıraya geleceğiz inşallah. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir görüşmelerimiz devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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