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        Viranşehir'de hacı adaylarına seminer verildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:10
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        Viranşehir'de hacı adaylarına seminer verildi
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi.

        Kemal Veysi Tepret Camisinde düzenlenen seminerde, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verildi.

        Eğitimde konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, bu kutsal yolculuğun sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin bir manevi hazırlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu manevi yolculukta her kurala riayet etmemiz gerekiyor. Bir kişinin yanlışı tüm insanları etkileyebiliyor. Kutsal beldelerde heybemizi manevi hasılatlarla doldurmaya gayret edelim. Allah'ın kutlu misafirlerine 2025 Haccı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

        Seminerin son bölümünde, hacı adaylarına ihram giyme, niyet, tavaf ve say gibi hac menasiklerinin uygulamalı anlatımı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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