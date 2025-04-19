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        Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:08
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        Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        G.F.Ç'nin kullandığı 34 LKT 75 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde yoldan çıkıp kayalara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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