Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Olay nedeniyle park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Direkli Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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