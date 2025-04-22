Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Direkli Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştu.
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