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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sözeri, takımına inanıyor:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde zor günler geçiren takımına yeniden hizmet etmek üzere geri döndüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:44
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sözeri, takımına inanıyor:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde zor günler geçiren takımına yeniden hizmet etmek üzere geri döndüğünü belirtti.

        Kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen teknik direktör Sözeri, futbolun sadece bir oyun olmadığını, emek, fedakarlık ve gönül işi olduğunu ifade etti.

        Şanlıurfaspor'dan ayrıldığı gün geride bıraktığı bu kulübe olan sevgisinin hiç azalmadığını aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

        "Şimdi ise belki de en zorlu dönemlerinden birini yaşayan bu camiaya yeniden hizmet etmek üzere geri döndüm. Kolay bir karar olmadı ancak buradaki her forma, her çalışan, her futbolcu ve her taraftar benim için bir hatıradır. Kulübümüz bugün zorlu bir süreçten geçiyor olabilir ama inancımız, mücadele azmimiz ve bu şehre olan sevgimiz dimdik ayakta duruyor. Bu kulübün bana ihtiyacı olduğunu söylediklerinde geri çevirmem mümkün değildi. Çok büyük bir maddi beklenti içerisinde olmadan sadece gönlümle, inancımla ve sorumluluğumla geri döndüm. Çünkü ben bu şehrin, bu armaya gönül vermiş insanların ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ben buraya yeniden başlamak için değil, yarım kalan mücadeleyi tamamlamak için geldim. Oyuncularımla, taraftarlarımızla, yönetimimizle kulüp emekçileriyle el ele verip bu karanlık süreci aydınlığa çevirmek için hep beraber var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte tek isteğim, inancınızı kaybetmemeniz. Çünkü ben inandım, bu şehir, bu takım bu armaya gönül veren herkes inanarak yeniden ayağa kalkacak."

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