Şanlıurfa Valisi Şıldak, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Vali Şahin makamını temsili olarak Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay’ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay’ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Minik öğrenci ile sohbet ederek eğitimi hakkında bilgiler alan Vali Şıldak, yaptığı değerlendirmede "En büyük yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizler gelecekte onlara devredeceğimiz mirasın birer temsilcileriyiz. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum." dedi.