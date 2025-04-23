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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:10
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

        Vali Şahin makamını temsili olarak Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

        Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay’ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay’ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Minik öğrenci ile sohbet ederek eğitimi hakkında bilgiler alan Vali Şıldak, yaptığı değerlendirmede "En büyük yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizler gelecekte onlara devredeceğimiz mirasın birer temsilcileriyiz. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum." dedi.

        Temsili olarak Valilik makamına geçen Hiranur Çiçek ise tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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