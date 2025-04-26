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        Şanlıurfa'da sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsulara girilmesi yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, il genelindeki bütün sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsularda suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:38
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        Şanlıurfa'da sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsulara girilmesi yasaklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, il genelindeki bütün sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsularda suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da yaz döneminde çok sayıda suda boğulma olayı meydana geldiği ve özellikle çocuk ile genç yaştaki vatandaşların bu sebeple hayatını kaybettiği belirtildi.

        Suda boğulma olaylarının önlenmesi, istenmeyen can kayıplarının yaşanmaması için Valilik tarafından 18.07.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı "Genel Emir" yayınlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa ili genelinde bulunan bütün sulama kanalları, barajlar, göl, göletler ve akarsularda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine göre belirtilen alanlara ilişkin olarak alınan suya girme yasağına uymayanlar hakkında 'çocuklar için velileri hakkında' 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yasaklama kararına uyulması konusunda etkili ve sürekli şekilde denetim yapılacak, tespit edilen ihlallerle ilgili tutanak düzenlenerek idari para cezası kararı verilecektir. Vatandaşlarımızın yüzmek, serinlemek veya başka bir amaçla belirtilen alanlarda suya girmemelerini, büyük risk oluşturan bu tür davranışlardan uzak durarak yasaklama kararına uymalarını, çocukların güvenliği konusunda gereken tedbirleri almalarını ve duyarlı olmalarını özellikle rica ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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