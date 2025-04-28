Şanlıurfa'da rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 7 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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