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        Şanlıurfa'da rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 7 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:52
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        Şanlıurfa'da rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu kapsamında 7 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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