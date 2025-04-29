Şanlıurfa'da öğrenciler, taşımalı ve yatılı eğitim veren okullara günlük 16 bin ekmek üretiyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri, okullarındaki fırında taşımalı eğitim gören ve yatılı okullarda kalan öğrenciler için günlük 16 bin ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu" projesi kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, okul atölyesinde hem meslek öğreniyor hem de üretim yapıyor.

Bölüm öğretmenlerinin gözetiminde uygulama fırınında üretim yapan öğrenciler, günde 16 bin ekmek ile yaklaşık 600 simit ve poğaça çıkarıyor.

Bu ürünler Eyyübiye ilçesindeki taşımalı köy okulları ve yatılı okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Mehmet Ayhan Çetin, AA muhabirine, öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazandığını söyledi.

Öğrencilerin projeyi çok sevdiğini ve sahiplendiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Fırınımızda döner sermaye kapsamında Gıda Teknolojisi Bölümü öğretmenlerimiz öğrencilerimizle üretim yapıyor. Öğrenciler hem okulda eğitim alıyor hem de mesleklerini uygulamalı şekilde öğreniyor. Ayrıca, döner sermayeden aldıkları ücretle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar."

Öğretmen Sultan Kılınç da öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğünü anlattı.

Projenin öneminden bahseden Kılınç, "Öğrencilerimiz hem teorikte gördüklerini burada pekiştirerek öğrenmiş oluyor hem de emeklerinin karşılığında para kazanmış oluyor. Mezun olduktan sonra onları bölümleriyle ilgili işlerine de hazırlamış oluyoruz. Ellerinde bir yetenek oluyor ve mezun olduklarında iş hayatına daha aktif şekilde katılmış olurlar." dedi.

11. sınıf öğrencisi Fatma Demir, okulda hem akademik eğitim aldıklarını hem de ekmek ve simit üretimi yaptıklarını ifade etti.

Meslek liselerinin öğrencilere iş imkanı sunduğunu vurgulayan Demir, "Herkese meslek lisesini öneriyorum. Buradan mezun olduğumuzda iş bulmak çok daha kolay oluyor." ifadesini kullandı.