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        Şanlıurfa merkezli sahte rapor operasyonundaki şüpheli sayısı 35'e yükseldi

        Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 35'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:36
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        Şanlıurfa merkezli sahte rapor operasyonundaki şüpheli sayısı 35'e yükseldi
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        Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 35'e yükseldi.

        Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine hasta kişiler muayene ettirilerek "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu hazırlanmasına yönelik dün Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

        Ekipler tarafından sürdürülen operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Aralarında "joker" diye tabir edilen 11 engelli ve ağır sağlık sorunu olanların da bulunduğu 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Suruç Adliyesine sevk edildi.

        Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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