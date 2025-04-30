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        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi

        Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:51
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        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi
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        Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Öztürk'ün cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine getirildi.

        TOKİ Camisinde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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