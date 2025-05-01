Şanlıurfa'da sahipli köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırlarında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırlarında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kumçeşme Mahallesi'nde 16 yaşındaki Davut Satan'a bir evin avlusunda bağlı olan sahipli köpek ipini kopararak saldırdı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan Satan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Satan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
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