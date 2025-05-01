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        Şanlıurfa'da sahipli köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırlarında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:37
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        Şanlıurfa'da sahipli köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırlarında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kumçeşme Mahallesi'nde 16 yaşındaki Davut Satan'a bir evin avlusunda bağlı olan sahipli köpek ipini kopararak saldırdı.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan Satan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Satan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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