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        Şanlıurfa'da "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı

        Şanlıurfa Valiliğince "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:39
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        Şanlıurfa'da "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
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        Şanlıurfa Valiliğince "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Şanlıurfa Valiliğince, bağımlılıkla mücadelede erken müdahale, farkındalık, eğitim, sosyal ve sportif etkinlikler ile psikososyal destek mekanizmalarının bir araya getirildiği "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi" tanıtım programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu projenin bağımlılığı önlemeye yönelik faaliyetlerin bir bütün olarak aktarılması olduğunu belirtti.

        Amaçlarının madde kullanımının yayılmasını önleyip bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

        "Bu mücadelenin önleyicilik boyutunun en önemli unsuru topyekun mücadeleyi yapabilmektir. Toplumda herkesin bundan haberdar olması ve destek vermesidir, bağımlılığın bireysel değil toplumsal bir risk olduğu bilincini yaygınlaştırmak ve toplumun her kesiminin bu mücadelede aktif rol almasını sağlamaktır. Herkesin birlikte destek vermesi gereken bir sorunla karşı karşıyayız. Hedefimiz hiç başlatmadan tanıştırmamak ve toplumun tamamının destek vermesi gereken iş birliğine dayalı çok boyutlu bir çalışma olarak hazırlandı bu proje. Projeye destek veren İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

        Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Yeşilay Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, vatandaşlar, ilgililer ve siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Galeri

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