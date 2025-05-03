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        Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:58
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        Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Halil K. idaresindeki 63 L 1909 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Hafif yaralanan sürücü araçtan çıkmayı başardı.

        Kaza sonrasında tankerde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin köpükle müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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