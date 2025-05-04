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        Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:47
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        Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 4 büyükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde A.A. ve H.A'nın ahırlarından 4 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğu belirlendi.

        Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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