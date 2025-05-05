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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:12 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:26
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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Siverek-Diyarbakır kara yolunda Ahmet Günel (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil ile H.K. (37) yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tır, Yuvar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan İbrahim Ertaş'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Günel, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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