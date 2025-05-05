Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Divan başkanı Burhan Güllü, divan heyetine ulaşan herhangi bir adaylık listesi olmadığını belirterek, olağanüstü genel kurulun 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini bildirdi.

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