Şanlıurfa'da derste yorgun merminin isabet ettiği ilkokul öğrencisi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kırsal Uzunziyaret Mahallesi'ndeki ilkokulda, sınıfta ders dinleyen 8 yaşındaki Elif Yıldız'a yorgun mermi isabet etti.
Öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin A.U'yu gözaltına aldı.
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