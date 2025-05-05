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        Şanlıurfa'da derste yorgun merminin isabet ettiği ilkokul öğrencisi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:04
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        Şanlıurfa'da derste yorgun merminin isabet ettiği ilkokul öğrencisi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kırsal Uzunziyaret Mahallesi'ndeki ilkokulda, sınıfta ders dinleyen 8 yaşındaki Elif Yıldız'a yorgun mermi isabet etti.

        Öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

        Jandarma ekipleri olaya ilişkin A.U'yu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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