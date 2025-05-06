Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği ile 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 16 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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