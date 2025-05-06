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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:22
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Viranşehir ilçesinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yapılan aramalarda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 tabanca, 5 av tüfeği ile 35 şarjör ve 2 bin 590 mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 16 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Şıldak, bütün suç unsurlarına karşı etkili şekilde çalışmalar ortaya koyan jandarma ekibini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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