Şanlıurfa'da çoban kazara ateş alan tüfekle yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çoban kazara ateş alan av tüfeğiyle yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çoban kazara ateş alan av tüfeğiyle yaralandı.
İleri Mahallesi yakınlarında koyun otlatan Kadri Yılmaz (22), yanında bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Yılmaz, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.